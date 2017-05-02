Sosyal medya hesabÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

Bolu'da sosyal medya hesabÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 2 kiÅŸi hapis ezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

Bolu'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nÄ±n propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 2 sanÄ±k 1 yÄ±l 6 ay 22 gün, bir sanÄ±k ise 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.Bolu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan hakkÄ±nda dava açÄ±lan tutuksuz sanÄ±k Ahmet KÄ±lÄ±ç katÄ±lmazken, avukatÄ± Kenan MaçoÄŸlu hazÄ±r bulundu.

Mahkeme heyeti, sosyal medya hesabÄ±nda PKK elebaÅŸÄ±larÄ±ndan birinin Türkiye'yi tehdit eden açÄ±klamasÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve altÄ±na yorum yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen sanÄ±ÄŸa, 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi.

AynÄ± mahkemedeki bir baÅŸka davada da "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan yargÄ±lanan tutuksuz sanÄ±klar DoÄŸan Yamer, Nurullah Özçelik ve Nazif Çiftçi hakkÄ±nda karar verildi.

Mahkeme heyeti, sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda suç unsuru belirlenen Özçelik ile Çiftçi'ye, 1 yÄ±l 6 ay yirmi ikiÅŸer gün hapis cezasÄ± verdi. PaylaÅŸÄ±mlarÄ±nda suç unsuruna rastlanmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Yamer'in ise beraatine hükmedildi.Hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan sanÄ±klarÄ±n daha önceden suç kaydÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± için hükmün açÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±.