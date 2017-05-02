Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/05/2017 19:33

Falezleri izlemek isteyen engelli vatandaÅŸÄ±n feci sonu

antalya falezler

Antalya'da bedensel engelli bir kiÅŸi falezlerden dÃ¼ÅŸÃ¼nce can verdi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sÄ±rasÄ±nda MuratpaÅŸa ilçesi HaÅŸim Ä°ÅŸcan Mahallesi Falezlerde meydana geldi. MuratpaÅŸa Mahallesi'nde yalnÄ±z yaÅŸayan ve ayaÄŸÄ±ndan engeli bulunan 68 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Tökmeci, denizi seyretmek üzere falezler üzerine geldi. Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ± da bulunan Tökmeci, dengesini kaybederek falezlerden denize düÅŸtü. Bu sÄ±rada Kaleiçi Yat LimanÄ±'ndan aldÄ±ÄŸÄ± yolcularÄ± Düden Åželalesi'ni gezdirdikten sonra dönüÅŸe geçen gezinti teknesindekiler, su üzerinde hareketsiz duran birini gördü. Tekneye alÄ±nan Mustafa Tökmeci'nin durumu 112 saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirildi. Deniz polisi eÅŸliÄŸinde Tökmeci'nin bulunduÄŸu gezinti teknesi Kaleiçi Yat LimanÄ±'na getirildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Mustafa Tökmeci'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tökmeci'nin cansÄ±z bedeni otopsi için Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
hapis

83 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ± tecavÃ¼z ettikten sonra Ã¶ldÃ¼ren zanlÄ±ya 36 yÄ±l hapis istemi

Bolu'da 83 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±na tecavÃ¼z ettikten sonra Ã¶ldÃ¼ren 18 yaÅŸÄ±ndaki zanlÄ±ya 36 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± verildi

sosyal medya propagandasÄ±

Sosyal medya hesabÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

Bolu'da sosyal medya hesabÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 2 kiÅŸi hapis ezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

terÃ¶r operasyonu

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah ve mÃ¼himmatlar ele geÃ§irildi

ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik devam eden operasyonda terÃ¶ristlere ait Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi