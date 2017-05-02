Falezleri izlemek isteyen engelli vatandaÅŸÄ±n feci sonu

Antalya'da bedensel engelli bir kiÅŸi falezlerden dÃ¼ÅŸÃ¼nce can verdi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sÄ±rasÄ±nda MuratpaÅŸa ilçesi HaÅŸim Ä°ÅŸcan Mahallesi Falezlerde meydana geldi. MuratpaÅŸa Mahallesi'nde yalnÄ±z yaÅŸayan ve ayaÄŸÄ±ndan engeli bulunan 68 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Tökmeci, denizi seyretmek üzere falezler üzerine geldi. Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ± da bulunan Tökmeci, dengesini kaybederek falezlerden denize düÅŸtü. Bu sÄ±rada Kaleiçi Yat LimanÄ±'ndan aldÄ±ÄŸÄ± yolcularÄ± Düden Åželalesi'ni gezdirdikten sonra dönüÅŸe geçen gezinti teknesindekiler, su üzerinde hareketsiz duran birini gördü. Tekneye alÄ±nan Mustafa Tökmeci'nin durumu 112 saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirildi. Deniz polisi eÅŸliÄŸinde Tökmeci'nin bulunduÄŸu gezinti teknesi Kaleiçi Yat LimanÄ±'na getirildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Mustafa Tökmeci'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tökmeci'nin cansÄ±z bedeni otopsi için Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.