83 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ± tecavÃ¼z ettikten sonra Ã¶ldÃ¼ren zanlÄ±ya 36 yÄ±l hapis istemi

Bolu'da 83 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±na tecavÃ¼z ettikten sonra Ã¶ldÃ¼ren 18 yaÅŸÄ±ndaki zanlÄ±ya 36 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± verildi

Bolu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±", "adam öldürme" ve "konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±" suçlamalarÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan 18 yaÅŸÄ±ndaki Lütfi Mesut ÇalÄ±ÅŸkan bugün son kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Tecavüz edildikten sonra öldürülen Hayriye UzunoÄŸlu'nun ailesinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede, cinsel saldÄ±rÄ± suçunu kabul eden Mesut ÇalÄ±ÅŸkan, "yaptÄ±klarÄ±mdan piÅŸmanÄ±m ama Hatice UzunoÄŸlu'nu ben öldürmedim. Tek suçum en son orada olmak olmuÅŸtur" dedi.

YAKINLARI SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÇÄ°RDÄ°

Mesut ÇalÄ±ÅŸkan'Ä±n ifadesinin ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti sanÄ±ÄŸÄ±n üzerine atÄ±lÄ± suçlarÄ±n tamamÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸine kanaat getirerek ÇalÄ±ÅŸkan'a 36 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± verdi.Mahkemede verilen kararÄ±n ardÄ±ndan 83 yaÅŸÄ±ndaki Hatice UzunoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Raziye UzunoÄŸlu adliye içinde sinir krizleri geçirdi. GözyaÅŸlarÄ± içinde dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lan UzunoÄŸlu, diÄŸer aile üyeleri tarafÄ±ndan güçlükle sakinleÅŸtirildi. Adliye binasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gözyaÅŸÄ± döken Raziye UzunoÄŸlu, "idam çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±na çok üzgünüm, idam istiyorum" dedi.