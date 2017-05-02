Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/05/2017 21:43

Belediye ihalesini kazanan firma sorun yarattÄ± Kriz kapÄ±da

kocaeli

Kocaeli Belediyesi'nin hizmet iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ihaleyi kazanan firmanÄ±n plakalarÄ± kriz Ã§Ä±karttÄ±

Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi hizmet aracÄ± alÄ±mÄ± için ihale açtÄ±. Bir araç kiralama firmasÄ± ihaleyi kazandÄ± ancak firmanÄ±n tahsis ettiÄŸi plakalar sorun oldu. KiralÄ±k araç filosundaki plakalarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n, FETÖ/PDY elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in adÄ± ve soyadÄ±nÄ±n baÅŸ harflerinden oluÅŸan FG harflerini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± görüldü. Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi araçlarÄ±n henüz kabulünü yapmazken, araçlarÄ±n plakasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini istedi. KapÄ±larÄ±nda belediyeye ve resmi hizmete ait olduÄŸunu belirten yazÄ±larÄ±n olduÄŸu, FG plakalÄ± otomobiller bunun üzerine Ä°zmit'te Ä°nterteks FuarÄ±'nÄ±n otoparkÄ±na çekildi. Onlarca araç otoparkta plakalarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸimi için beklemeye alÄ±ndÄ±. Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi yetkilileri, araçlarÄ±n henüz kabulünün yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, araçlarÄ±n plakasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildikten sonra hizmet vermeye baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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