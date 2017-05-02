Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/05/2017 22:08

FETÃ–'den tahliye edilen muhabir akÅŸam saatlerinde tekrar tutuklandÄ±

tahliye edilmek

FETÃ–'den tutuklanan Zaman gazetesi muhabiri AyÅŸenur ParÄ±ldak, bu sabah tahliye edilmiÅŸti ancak akÅŸam saatlerinde tekrar tutuklandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

"FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) üyeliÄŸi" suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada bugün tahliyesine karar verilen, kapatÄ±lan Zaman gazetesi muhabiri AyÅŸenur ParÄ±ldak, akÅŸam saatlerinde tekrar tutuklandÄ±. Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, bugün yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kma yasaÄŸÄ± ve kolluk birimine her hafta imza vermesi kaydÄ±yla ParÄ±ldak'Ä±n tahliyesine hükmetmiÅŸti. KararÄ±n ardÄ±ndan Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumundan AyÅŸenur ParÄ±ldak'Ä±n cep telefonu kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin yeni deliller gönderildiÄŸi öÄŸrenildi. Bunun üzerine deÄŸiÅŸen delil durumu nedeniyle mahkeme heyeti ParÄ±ldak'Ä± yeniden tutukladÄ±.

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