3 MayÄ±s 2017 yurt geneli hava durumu nasÄ±l olacak

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurdun genelinde hava sÄ±caklÄ±k deÄŸerleri mevsim normallerinde seyredecek iken doÄŸu kesimlerinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diÄŸer kesimlerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz'in doÄŸu kesimlerinde güney yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± bulutlu 25

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu 22

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu 27

Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzey kÄ±yÄ±larÄ± puslu 25

Adana: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Antalya: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15