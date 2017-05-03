Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/05/2017 09:40

Ä°stanbullular dikkat 5 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 5 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'un BaÅŸakÅŸehir, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, GaziosmanpaÅŸa, Güngören, Küçükçekmece, SarÄ±yer, Silivri, Sultangazi, ÅžiÅŸli ve Zeytinburnu ilçelerinin bazÄ± sokak, mahalle ve semtlerinde, 5 MayÄ±s'ta 00.00-18.30 saatlerinde, deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±" bölümünden ulaÅŸabilecek.

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