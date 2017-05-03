Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/05/2017 09:42

EreÄŸli sahilinde korkutan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ 3 yunus Ã¶lÃ¼ bulundu

Karadeniz

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 2 yunus Ã¶lÃ¼sÃ¼ bulunurken, bir yavru yunus da kÄ±yÄ±ya vurdu

EreÄŸli’nin yaklaÅŸÄ±k 200 metre açÄ±ÄŸÄ±nda 2 büyük yunus ölüsüne rastlanÄ±rken, bir yavru yunus da kÄ±yÄ±ya vurdu. YunuslarÄ±n yaralandÄ±klarÄ± ve ardÄ±ndan ölümlerin gerçekleÅŸtiÄŸi iddia edilirken, vatandaÅŸlar konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Sahilde balÄ±k tutan vatandaÅŸlar yunuslarÄ±n balÄ±kçÄ±larÄ±n aÄŸlarÄ±na takÄ±larak yaralanmÄ±ÅŸ olabileceklerini iddia etti. VatandaÅŸlar bir gün önce açÄ±kta yüzen yunuslarÄ± gördüklerini ifade etti.

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