Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/05/2017 09:44

Turizm cenneti cayÄ±r cayÄ±r yanÄ±yor

son dakika

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. YangÄ±nÄ±n bir Ã§Ã¶plÃ¼k alanda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

YokuÅŸbaÅŸÄ± Mahallesi, Torba istikametindeki katÄ± atÄ±k vahÅŸi çöp depolama alanÄ±nda gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. RüzgarÄ±n da etkisiyle geniÅŸ bir alana yayÄ±lan yangÄ±na, MuÄŸla BüyükÅŸehir Belediyesi Bodrum Ä°tfaiye Grup AmirliÄŸi ekiplerince müdahale ediliyor. 

Ekipler, yoÄŸun duman nedeniyle yangÄ±na müdahale etmekte zaman zaman güçlük çekiyor. Çöplük kÄ±smÄ±nda etkili olan yangÄ±nÄ±n ormanlÄ±k alana sÄ±çramamasÄ± için belediye görevlileri iÅŸ makineleriyle tedbir almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Kepçe operatörü Osman Saykal, yangÄ±nÄ±n hafta sonundan bu yana aralÄ±klarla devam ettiÄŸini söyledi. Saykal, "HavalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla yanmaya baÅŸladÄ±. Hala kontrol altÄ±na alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Alttan alttan yanÄ±yor, söndürülmesi de zor." diye konuÅŸtu. 

Öte yandan bölgeden çÄ±kan yoÄŸun duman, ilçe merkezi ve Torba Mahallesi baÅŸta olmak üzere, yarÄ±madanÄ±n büyük bir bölümünü olumsuz yönde etkiliyor.

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