Onur Ã–zbizerdik hakkÄ±nda flaÅŸ karar

SÄ±k sÄ±k iÅŸlediÄŸi suÃ§larla gÃ¼ndeme gelen Onur Ã–zbizerdik yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tahliye edildi

Ä°stanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmaya, tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±k Onur Özbizerdik getirildi. SavunmasÄ±nÄ± yapan Özbizerdik, "Hollanda ve Türkiye arasÄ±nda gerginlik vardÄ±. Bunlara üzüldüm. Sinirlendim. Özellikle bayan bakanÄ±n etrafÄ±nÄ±n çevrilmesi olayÄ± beni daha fazlasÄ±yla üzdü. Biraz da ilaç aldÄ±m. Ülkemizde çoÄŸu zaman maç sonrasÄ±nda ve düÄŸünlerde sevinçten ateÅŸ edilir. O gün ben üzüntüden ateÅŸ etmek istedim. Biraz daha kendimi gaza getirdim. Hollanda KonsolosluÄŸu’na gitmek istedim. Bana mani oldular. SÄ±rf tepkimi göstermek için ruhsatsÄ±z silahÄ±mla havaya ve duvara ateÅŸ ettim" dedi.

"HER TÜRLÜ KARARA RAZIYIM"

HasÄ±mlarÄ± olduÄŸu gerekçesiyle silah taÅŸÄ±maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Özbizerdik "15 Temmuz olayÄ±ndan sonra hasÄ±mlarÄ±mÄ±n da aktif olduÄŸunu duydum. Bu nedenle ruhsatsÄ±z silah taÅŸÄ±maya baÅŸladÄ±m. Basit olay olmasÄ±na raÄŸmen medya tarafÄ±ndan gündeme getirildi. SavcÄ± ifademi almadan sorguya sevk etti. Sulh ceza hakimi tutukladÄ±. Bana da sözlü olarak ’SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n iyi deÄŸil biraz dinlen’ dedi. Benim öfke kontrolü rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m var. Ancak bu rahatsÄ±zlÄ±k akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± seviyesinde deÄŸil. Verilecek her türlü karara razÄ±yÄ±m" diye konuÅŸtu.

"KÄ°M ATEÅž ETTÄ° BÄ°LMÄ°YORUM"

DuruÅŸmada dinlenen tanÄ±k Ersan AkpÄ±nar ise Ulus 29 isimli kulupte vale olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "SanÄ±ÄŸÄ± daha önceden tanÄ±mam. Patronum sanÄ±ÄŸÄ± alÄ±p gezdirmemi söyledi. Kendisinin konsolosluÄŸa gitmek istediÄŸini ancak asla oraya götürmemem gerektiÄŸini söyledi. Ben de arabayla sanÄ±ÄŸÄ± aldÄ±m. KuruçeÅŸme’ye doÄŸru götürdüm. Bir yere geldik. Orada durduk. Arabadayken kalabalÄ±k bir grup vardÄ±. Onlarla konuÅŸtu. Sonra da arkadan ateÅŸ sesleri geldi. Ancak kim ateÅŸ etti bilmiyorum. Ben ÅŸok oldum. MüÅŸterilerle ben pek konuÅŸmam. SanÄ±k arabadan inmedi. Onu biliyorum. AyrÄ±ca sanÄ±k arabadayken Hollanda aleyhine laf söyledi" dedi.

TAHLÄ°YESÄ°NE KARAR VERÄ°LDÄ°

Mahkeme, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, tutuklamanÄ±n tedbir mahiyetinde olmasÄ±, tutuklamada umulan amacÄ±n gerçekleÅŸmiÅŸ olmasÄ± nedeniyle sanÄ±k Onur Özbizerdik’in tahliyesine karar verdi. DuruÅŸma ertelendi.

6 YILA KADAR HAPSÄ° TALEP EDÄ°LÄ°YOR

Ä°ddianamede, sanÄ±k Onur Özbizerdik’in "Korku, kaygÄ± veya panik yaratacak tarzda silahla ateÅŸ etme" ve "RuhsatsÄ±z silah" suçlarÄ±ndan 1,5 yÄ±ldan 6 yÄ±la kadar hapsi talep ediliyor.

Özbizerdik daha önce de benzer suçlardan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemelerce tutuklanmÄ±ÅŸ, bir süre sonra tahliye edilmiÅŸti. Özbizerdik hakkÄ±nda açÄ±lan bazÄ± davalar da devam ediyor.