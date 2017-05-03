O il ÅŸok yaÅŸadÄ± ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±

DiyarbakÄ±r'da Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren baÅŸlayan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle vatandaÅŸÄ±n hayatÄ± felÃ§ oldu

DiyarbakÄ±r'da öÄŸleden sonra etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ hayatÄ± felç etti. Kentte 3 araç, suyla dolan alt geçitte mahsur kaldÄ±. Birçok caddede de araçlarÄ±n ilerlemekte güçlük çektiÄŸi kentte, ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±. Mahsur kalan araçlarÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r'da öÄŸleden sonra etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ kenti esir aldÄ±. HayatÄ±n felç olduÄŸu kentte, DiyarbakÄ±r-ÅžanlÄ±urfa yolu üzerinde bulunan DoÄŸum Hastanesi Köprülü KavÅŸaÄŸÄ±nÄ± su bastÄ±. Suyla dolan alt geçitte, bir minibüs ile iki otomobil mahsur kaldÄ±. Durumun öÄŸrenilmesi üzerine olay yerine su altÄ± arama-kurtarma, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. DalgÄ±çlarÄ±n suda yaptÄ±ÄŸÄ± aramada kimse bulunamazken, araçlarÄ± mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ±n kendi imkanlarÄ±yla bulunduklarÄ± yerden çÄ±ktÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. KavÅŸaktaki suyun tahliye edilmesi ve araçlarÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.

EV VE Ä°Åž YERLERÄ°NÄ° SU BASTI

YaÄŸÄ±ÅŸ, kentin diÄŸer bölgelerini de etkiledi. Birçok bölgedeki caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti, ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±. VatandaÅŸlar, iÅŸyeri ve apartman giriÅŸlerini basan suyu paspas yardÄ±mÄ±yla tahliye etmekte güçlük çekince, apartman ve iÅŸyerlerinin önüne bulduklarÄ± malzemelerle set oluÅŸturdu.

ESNAF TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

Ä°ÅŸyerini su basan esnaflardan Selahattin Can, 15 gün içerisinde ikinci defa dükkanlarÄ±nÄ± su bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BeÅŸ dakikalÄ±k yaÄŸmurda dükkanÄ±n içine, haline bakÄ±n. Her 15 günde bir dükkanÄ± su basacaksa biz niye dükkan iÅŸletiyoruz?" dedi.

30 senedir esnaflÄ±k yapan Mehmet ArÄ±cÄ±, "Geçen haftaki suyu daha kurutmadÄ±k. Bir hafta içerisinde üç defadÄ±r su çekiyoruz. 30 senedir her sene bu çileyi çekiyoruz" diye konuÅŸtu.

Murat Özcan adlÄ± esnaf ise, "Halimizi görüyorsunuz. 22 senedir buradayÄ±m. Her sene burayÄ± yÄ±lda 2-3 defa su basar. O kadar mal ziyan olur. Esnaflar hepsi periÅŸan olur. Gidiyorsun ÅŸikayet etmeye doÄŸal afet kapsamÄ±nda deÄŸil diyorlar. Bu doÄŸal afet deÄŸil de nedir? Geçen hafta 20 bin lira zarar ettik ÅŸimdi daha kötü" ifadelerinde bulundu.

METEOROLOJÄ° UYARMIÅžTI

Meteoroloji, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸa karÅŸÄ± uyarÄ±larda bulunmuÅŸtu. Meteoroloji 15. Bölge MüdürlüÄŸü DiyarbakÄ±r Bölge Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre bugün öÄŸleden sonra ve akÅŸam saatlerinde ÅžÄ±rnak, Siirt, Batman, DiyarbakÄ±r ve Mardin çevrelerinde beklenen saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olmasÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rüzgar ve yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir" ifadelerine yer verilmiÅŸti.