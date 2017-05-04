Adana'da kan donduran olay bir evde 6 kiÅŸinin cesedi bulundu

Adana'nÄ±n Seyhan ilÃ§esinde dÃ¼n gece meydana gelen olayda bir evde 6 kiÅŸinin cesedi bulundu

Adana'nÄ±n Seyhan ilçesinde bir evde aralarÄ±nda emekli Vali Ä°smet Metin ve eÅŸinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± silahla vurulmuÅŸ 6 kiÅŸinin cesedi bulundu.AlÄ±nan bilgiye göre, bir evden silah sesi geldiÄŸi ihbarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, KurtuluÅŸ Mahallesi'nde 64014 Sokak'taki adrese gitti.Söz konusu evin kapÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lmamasÄ± üzerine savcÄ±lÄ±ktan izin alÄ±ndÄ±. Adana BüyükÅŸehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla kapÄ± kilidi kÄ±rÄ±larak, eve girildi. Polis ekipleri, 6 kiÅŸinin cesedini buldu. Olay yerine çok sayÄ±da polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Ölenlerden 5'inin kimliÄŸi belirlendi

Polis ekipleri yaptÄ±klarÄ± incelemede cesetlerin emekli vali Ä°smet Metin, eÅŸi NurÅŸen ile kÄ±zÄ± Senem Metin ile Denizhan Dener, Gönül Cengiz ve Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduÄŸunu belirledi.

OlayÄ±n kÄ±z isteme tartÄ±ÅŸmasÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri yürüttükleri soruÅŸturma kapsamÄ±nda, emekli vali Metin'in ailesiyle, eÅŸinin yeÄŸeni olan Dener'in Adana'daki evine geldiÄŸini tespit etti.Ekipler, anne ve babasÄ± bir süre önce vefat eden Dener'in, 6 yÄ±ldÄ±r görüÅŸtüÄŸü Z.H.K. ile evlenmek istediÄŸi, kÄ±z isteme konusunu konuÅŸmak için evine davet ettiÄŸi akrabalarÄ±yla da buna karÅŸÄ± çÄ±kmalarÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸtÄ±.

ÇÄ±kan tartÄ±ÅŸmada Denizhan Dener'in tabancayla akrabalarÄ±nÄ± öldürdüÄŸü, ardÄ±ndan Hatay'da yaÅŸayan kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± arayarak, "Gel hepsini öldürdüm" dediÄŸi ve 155 Polis Ä°mdat hattÄ±na durumu bildirdiÄŸi daha sonra da intihar ettiÄŸi ileri sürüldü.

Evde olay inceleme iÅŸlemleri tamamlandÄ±

Bu arada cesetlerin bulunduÄŸu evde olay inceleme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Daha sonra cesetler otopsi yapÄ±lmak üzere Adana Adli TÄ±p Kurumu morguna götürüldü.Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede söz konusu evde 18 boÅŸ kovan, olayda kullanÄ±lan silaha ait 30 mermi, bir av tüfeÄŸi ve bu tüfeÄŸe ait bir miktar fiÅŸek bulunduÄŸu öÄŸrenildi.Seyhan Belediyesinde temizlik iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸan görgü tanÄ±ÄŸÄ± Levent UçaroÄŸlu, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sokaÄŸa temizlik yapmak için girdiÄŸini ve silah sesleri duyduÄŸunu söyledi.Bunun üzerine korkup paniÄŸe kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten UçaroÄŸlu, "Geri geri kaçtÄ±m. Buradaki vatandaÅŸlarla polise haber verdik." dedi.