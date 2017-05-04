Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/05/2017 09:11

GenÃ§ kÄ±zÄ±n acÄ± sonu ders Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken can verdi

lise Ã¶ÄŸrencisi

TekirdaÄŸâ€™Ä±n Ã‡orlu Ä°lÃ§esinde yaÅŸayan lise Ã¶ÄŸrencisi genÃ§ kÄ±z ders Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada rahatsÄ±zlanarak can verdi

Olay, TekirdaÄŸ’Ä±n Çorlu Ä°lçesine baÄŸlÄ± Kemalettin Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi, Ä°ddiaya göre, ikametinde ders çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± esnada baÅŸÄ±nÄ±n aÄŸrÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± çektiÄŸini söyleyen H.E. isimli kÄ±z öÄŸrencinin bayÄ±lmasÄ± üzerine yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedavisi devam ederken hayatÄ±nÄ± kaybetti.Lise öÄŸrencisi H.E.’nin ani ölümü tüm aileyi yasa boÄŸarken polis ekipleri olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.H.E.’nin cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morgunda ön otopsinin yapÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumuna gönderileceÄŸi öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Ã§ukurca kÄ±rsalÄ±

Son dakika Ã‡ukurca'da Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 7 asker yaralandÄ±

Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken 7 asker yaralandÄ±

kadÄ±n yolcu

KadÄ±n yolcu otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ karnÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±

TekirdaÄŸâ€™Ä±n Ã‡orlu Ä°lÃ§esiâ€™nde yaÅŸanan kan donduran olayda otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ferhan YakÄ±n araca binen kadÄ±n yolcu tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklandÄ±

kadÄ±n cinayeti

7 aylÄ±k karÄ±sÄ±nÄ± sokak ortasÄ±nda pompalÄ± tÃ¼fekle Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Sabah saatlerde Sultanbeyli EÅŸref Bitlis BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana gelen olayda bir kiÅŸi 7 aylÄ±k karÄ±sÄ±nÄ± sokakta Ã¶ldÃ¼rdÃ¼