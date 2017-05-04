GenÃ§ kÄ±zÄ±n acÄ± sonu ders Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken can verdi

TekirdaÄŸâ€™Ä±n Ã‡orlu Ä°lÃ§esinde yaÅŸayan lise Ã¶ÄŸrencisi genÃ§ kÄ±z ders Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada rahatsÄ±zlanarak can verdi

Olay, TekirdaÄŸ’Ä±n Çorlu Ä°lçesine baÄŸlÄ± Kemalettin Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi, Ä°ddiaya göre, ikametinde ders çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± esnada baÅŸÄ±nÄ±n aÄŸrÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± çektiÄŸini söyleyen H.E. isimli kÄ±z öÄŸrencinin bayÄ±lmasÄ± üzerine yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedavisi devam ederken hayatÄ±nÄ± kaybetti.Lise öÄŸrencisi H.E.’nin ani ölümü tüm aileyi yasa boÄŸarken polis ekipleri olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.H.E.’nin cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morgunda ön otopsinin yapÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumuna gönderileceÄŸi öÄŸrenildi.