Sosyal medya operasyonunda 1 kiÅŸi daha tutuklandÄ±

Van'da sosyal medya hesabÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapan ÅŸahÄ±s tutuklandÄ±
Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, sosyal medya hesabÄ±ndan terör örgütü PKK/KCK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle K.B'yi gözaltÄ±na aldÄ±.ErciÅŸ ilçesinde 28 Nisan'da güvenlik korucusunun ÅŸehit edildiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±nan K.B, emniyetteki iÅŸlemleri sonrasÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece cezaevine gönderildi.