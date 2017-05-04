Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/05/2017 10:13

Sosyal medya operasyonunda 1 kiÅŸi daha tutuklandÄ±

sosyal medya operasyonu

Van'da sosyal medya hesabÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapan ÅŸahÄ±s tutuklandÄ±

Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, sosyal medya hesabÄ±ndan terör örgütü PKK/KCK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle K.B'yi gözaltÄ±na aldÄ±.ErciÅŸ ilçesinde 28 Nisan'da güvenlik korucusunun ÅŸehit edildiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±nan K.B, emniyetteki iÅŸlemleri sonrasÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece cezaevine gönderildi.

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