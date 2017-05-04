Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/05/2017 10:16

Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerinde 6 MayÄ±s Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 6 MayÄ±s Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 12 ilçeye, 6 MayÄ±s Cumartesi günü, planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek.BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, BeyoÄŸlu ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 08.00-20.00, Çatalca ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-19.00, Sultangazi ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-17.00 ve Silivri ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ä°stanbul'un GaziosmanpaÅŸa ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 09.00-12.30, Esenler ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 09.00-16.00, Büyükçekmece ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-18.00 ve SarÄ±yer ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 09.30-13.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Bahçelievler ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 10.00-16.00, Esenyurt ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 10.00-17.00, Zeytinburnu ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 10.00-13.00 ile 15.00-22.00 ve BakÄ±rköy ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 14.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesindeki "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±" bölümünden ulaÅŸabilecek.

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