Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/05/2017 10:19

4 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yurt genelinde hava durumu

hava durumu

AlÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normallerinde seyredecek. 4 MayÄ±s 2017 tarihinde TÃ¼rkiye genelinde hava durumu nasÄ±l olacak iÅŸte detaylar

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iç ve doÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer kesimlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n ise genelliklekuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 25

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 24

Ä°zmir: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 28

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 27

Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu, yer yer puslu 25

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 25

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli 20

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

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