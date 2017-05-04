4 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yurt genelinde hava durumu

AlÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normallerinde seyredecek. 4 MayÄ±s 2017 tarihinde TÃ¼rkiye genelinde hava durumu nasÄ±l olacak iÅŸte detaylar
Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iç ve doÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer kesimlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
RüzgarÄ±n ise genelliklekuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor.
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:
Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 25
Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 24
Ä°zmir: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 28
Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 27
Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu, yer yer puslu 25
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 25
Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli 20
Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19
Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15
DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20