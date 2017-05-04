Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/05/2017 10:28

O il ÅŸokta araÃ§lar sulara gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ evleri su bastÄ±

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Denizli'de dÃ¼n akÅŸam saatlerinde etkisini arttÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸ vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± felÃ§ etti

Denizli'de, akÅŸam saatlerinde aniden bastÄ±ran saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ, birçok iÅŸ yerini su altÄ±nda bÄ±rakÄ±rken, yollar gölete döndü. Yol çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sürdüÄŸü Hal KavÅŸaÄŸÄ±nda polis memuru C.T. ve oÄŸlu C.T., yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kapanan çukuru fark edemeyerek içine düÅŸtü.

Denizli'de, akÅŸam saatlerinde ani bastÄ±ran saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ kenti teslim aldÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat yaÄŸan yaÄŸmur, birçok iÅŸ yerini basarken, Denizli-Ä°zmir karayolunun Hal KavÅŸaÄŸÄ± Mevkisinde yaklaÅŸÄ±k 500 metrelik alanÄ± gölete çevirdi. Ä°kinci sanayi sitesinde yaklaÅŸÄ±k 30-40 dükkan su altÄ±nda kaldÄ±. Dükkanda malzemeleri su altÄ±nda kalan esnaflar, eÅŸyalarÄ±nÄ± suyun içerisinden kurtarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Suyun bastÄ±ÄŸÄ± dükkan sahipleri iÅŸ yerlerinden kendi imkanlarÄ±yla su tahliyesini yaparken esnaflar, dükkanlarÄ±nÄ±n her yaÄŸmurda bu ÅŸekilde zarar gördüÄŸünü, buna yetkililerin önlem almasÄ±nÄ± istedi, maddi zararlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi.

"POLÄ°S MEMURU ÇOCUÄžUYLA BOÄžULMAKTAN SON ANDA KURTULDU"

Yol çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü Hal KavÅŸaÄŸÄ±nda, polis memuru C.T., oÄŸlu C.T.'yi spor salonundan alarak eve gitmek istediÄŸi sÄ±rada yaÄŸmur bastÄ±rdÄ±. SaÄŸanak yaÄŸmur nedeniyle su dolan çukuru fark edemeyen polis memuru, 20 K 8450 plakalÄ± otomobiliyle çukura düÅŸtü. Bir anlÄ±k ÅŸokun ardÄ±ndan harekete geçen baba C.T., oÄŸlu 16 yaÅŸÄ±ndaki C.T., ile birlikte suyun içine yarÄ±ya kadar gömülen aracÄ±n bagaj kÄ±smÄ±nda kendi imkanlarÄ±yla çÄ±kmayÄ± baÅŸardÄ±. Daha sonra çocuÄŸun annesi olay yerine gelerek, oÄŸlunu eve götürdü.

Durumu fark edemeyen baÅŸka bir otomobil karÅŸÄ± istikametten gelerek çukurun yanÄ±ndaki çamura saplandÄ±.

Denizli-Ä°zmir karayolu Denizli istikameti gölet dönerken, yolda araçlar kaldÄ±, içindeki vatandaÅŸlar mahsur kaldÄ±. Görevliler yolun kenarÄ±ndaki logar kapaklarÄ±nÄ± açarak, su tahliyesini yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Yolda kalan bazÄ± araçlar çekicilerle çekilerek kurtarÄ±ldÄ±.

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