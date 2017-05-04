Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/05/2017 10:31

O illerde yaÅŸayanlara uyarÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Meteorolojiden yapÄ±lan son uyarÄ±ya gÃ¶re bazÄ± illerde saÄŸanak ve dolu bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bölgede yarÄ±n sabaha kadar saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak etkili olacak.SÄ±caklÄ±klarÄ±n 2-3 derece artmasÄ± öngörülen bölgede, rüzgarlarÄ±n yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.Gök gürültülü saÄŸanakla birlikte muhtemel bölgesel dolu yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± ve kuvvetli rüzgar deÄŸiÅŸimine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin tedbirli olmasÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. 

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