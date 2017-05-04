7 aylÄ±k karÄ±sÄ±nÄ± sokak ortasÄ±nda pompalÄ± tÃ¼fekle Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Sabah saatlerde Sultanbeyli EÅŸref Bitlis BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana gelen olayda bir kiÅŸi 7 aylÄ±k karÄ±sÄ±nÄ± sokakta Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°ddialara göre, 7 aylÄ±k evli olduÄŸu kocasÄ±yla aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k olan F.Ç. bugün sabah saatlerinde bir valiz alarak evinden çÄ±ktÄ±. Bir süre sonra eÅŸinin peÅŸinden sokaÄŸa çÄ±kan koca Ä°.Ç., baÄŸÄ±rarak karÄ±sÄ±nÄ±n peÅŸinden gitmeye baÅŸladÄ±. Bunun üzerine korkan talihsiz kadÄ±n kaçmaya baÅŸladÄ± fakat Ä°.Ç. kÄ±sa sürede karÄ±sÄ±nÄ± yakaladÄ±. KarÄ±sÄ± F.Ç.'yi cadde ortasÄ±nda av tüfeÄŸiyle sÄ±rtÄ±ndan vurarak öldüren Ä°.Ç. tüfeÄŸi olay yerinde bÄ±rakarak kaçtÄ±. Kaçan zanlÄ± Ä°.Ç. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.