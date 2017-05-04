Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/05/2017 10:46

KadÄ±n yolcu otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ karnÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±

kadÄ±n yolcu

TekirdaÄŸâ€™Ä±n Ã‡orlu Ä°lÃ§esiâ€™nde yaÅŸanan kan donduran olayda otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ferhan YakÄ±n araca binen kadÄ±n yolcu tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklandÄ±

TekirdaÄŸ BüyükÅŸehir Belediyesi’ne ait Ferhan Y. yönetimindeki halk otobüsü Kumyol Caddesi üzerindeki duraÄŸa yanaÅŸtÄ±. Burada araca binen Mansura A., otobüs hareket edeceÄŸi sÄ±rada çantasÄ±ndan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla sürücü Ferhan Y.’Ä± henüz belirlenemeyen nedenle karnÄ±ndan bÄ±çakladÄ±.Otobüsteki yolcular, Mansura A.’ya müdahale edip elindeki bÄ±çaÄŸÄ± aldÄ±ktan sonra durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine haber verdi. Ferhan Y., çaÄŸrÄ±lan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±larak, tedaviye alÄ±ndÄ±. Ferhat Y.’Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu bildirildi.Polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Mansura A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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