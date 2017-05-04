Son dakika Ã‡ukurca'da Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 7 asker yaralandÄ±

Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken 7 asker yaralandÄ±

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi, biri aÄŸÄ±r 7 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, GüvendaÄŸÄ± üs bölgesine sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n Gerki Tepe üs bölgesindeki görevlilerce tespit edildiÄŸi belirtildi.Bunun üzerine bölgeye Süper Kobra taarruz helikopterlerinin sevk edildiÄŸi aktarÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"YakÄ±n hava desteÄŸi kapsamÄ±nda 8 hedef Hava Kuvvetleri tarafÄ±ndan bölgeye sevk edilen F-16 savaÅŸ uçaklarÄ±nca vurulmuÅŸtur. SÄ±nÄ±r ötesinden eÅŸ zamanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren bölücü terör örgütü mensuplarÄ± ile çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. YapÄ±lan arazi arama ve tarama faaliyetinde çok sayÄ±da roketatar ve AK-47 kalaÅŸnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilmiÅŸtir. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada biri aÄŸÄ±r olmak üzere 7 askeri personel yaralanmÄ±ÅŸ, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."