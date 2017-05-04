AladaÄŸ'daki yurt faciasÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esinde 12 kiÅŸinin can verdiÄŸi yurt yangÄ±nÄ±na iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma tamamlandÄ±

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, AladaÄŸ ilçesinde 29 KasÄ±m 2016'da özel öÄŸrenci yurdunda çÄ±kan yangÄ±nda 10 öÄŸrenci, yurt yetkilisinin 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± ve bir eÄŸitmen olmak üzere 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, bazÄ± öÄŸrencilerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nla ilgili soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±.SavcÄ±, tutuklu yurt müdürü Cuma Ali Genç ile dernek görevlileri Ä°smail UÄŸur, Mahir KÄ±lÄ±ç, Mahmut Deniz, Mustafa ÖztaÅŸ, Ramazan Dede ve Ramazan KeleÅŸ hakkÄ±nda "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarÄ±ndan iddianame hazÄ±rladÄ±.

Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 7 kiÅŸi hakkÄ±nda 2 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

Meclis Komisyonu yerinde inceleme yapacak

Öte yandan yangÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, barÄ±nma haklarÄ±nÄ±n tüm öÄŸrenciler için güvence altÄ±na alÄ±narak, yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve alÄ±nmasÄ± gereken önlemlerin belirlenmesi amacÄ±yla kurulan Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet SarÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Komisyon üyelerimizin programÄ±na uygun olursa gelecek hafta Adana'ya gideceÄŸiz. Ä°ki gün, ÇarÅŸamba ve PerÅŸembe günü Adana'da olacaÄŸÄ±z ve incelemelerde bulunacaÄŸÄ±z. Ailelerle görüÅŸüp görüÅŸmeyeceÄŸimiz hususu henüz netleÅŸmedi. Taslak programda tarih belli ancak asÄ±l program Adana'ya gittiÄŸimizde netleÅŸecek." dedi.