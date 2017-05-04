Bin 500 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla Kurt KapanÄ±-3 operasyonu yapÄ±lÄ±yor

Ä°stanbul'da 100 ekip ve bin 500 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla Kurt KapanÄ±-3 uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Ä°l Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan'Ä±n yönettiÄŸi Kurt KapanÄ±-3 uygulamasÄ±na BeÅŸiktaÅŸ, BeyoÄŸlu, ÅžiÅŸli, SarÄ±yer ve KaÄŸÄ±thane'de 100 ekip ve 1500 personel katÄ±lÄ±yor.

Ä°lçelerin hava ve denizden ablukaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± uygulamaya özel harekat polisleri, polis helikopteri ve deniz polisi de destek veriyor.Vapur iskeleleri, halkÄ±n yoÄŸun bulunduÄŸu caddeler ve meydanlar ile umuma açÄ±k mekanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± çok sayÄ±da yerde uygulama noktasÄ± oluÅŸturuldu.

Uygulama kapsamÄ±nda BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ± Balo SokaÄŸÄ± baÅŸÄ±nda kurulan polis kontrol noktasÄ±nda araçlar durdurularak detaylÄ± aramadan geçirildi. Kontrollerde patlayÄ±cÄ± bulmada kullanÄ±lan köpeklerle de arama yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca bazÄ± ekipler yayalarÄ±n GBT'sine (Genel Bilgi Tarama) baktÄ±.