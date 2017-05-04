Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/05/2017 17:37

CHP lideri ve bazÄ± milletvekillerinden anlamlÄ± ziyaret

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu CHP'li vekiller ile felÃ§ hastasÄ± Cavit Åženyurt'u ziyarette bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, emekli iÅŸçi 80 yaÅŸÄ±ndaki felç hastasÄ± Cavit Åženyurt'u ziyaret etti.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TBMM BaÅŸkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay SÄ±ndÄ±r, CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat, ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri Ä°nönü, BakÄ±rköy Belediye BaÅŸkanÄ± Bülent KerimoÄŸlu, eski CHP Milletvekili Çetin Soysal ile ÅžiÅŸli KuÅŸtepe Mahallesi'ndeki KÄ±vÄ±lcÄ±m SokaÄŸÄ±'na geldi.

Burada kendisini bekleyen vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan "Ülkenin umudu KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu" sloganlarÄ±yla karÅŸÄ±lanan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ilk ziyaretini 45 yÄ±ldÄ±r bu mahallede yaÅŸayan Bomonti Ä°plik FabrikasÄ±'ndan emekli iÅŸçi 80 yaÅŸÄ±ndaki felç hastasÄ± Cavit Åženyurt'un evine gerçekleÅŸtirdi.Bu ziyaretin ardÄ±ndan beraberindekilerle sokakta yürüyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, evinin camÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± seyreden 79 yaÅŸÄ±ndaki KOAH hastasÄ± Sevim Çolak ile de selamlaÅŸarak, hatÄ±rÄ±nÄ± sordu. Sokaktaki vatandaÅŸlar, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na taleplerini de iletti.

Zeliha ÇaÄŸlar adlÄ± vatandaÅŸ da KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ndan görüÅŸme talebinde bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÇaÄŸlar ile makam aracÄ±nda kÄ±sa bir süre görüÅŸerek, sorunlarÄ±nÄ± dinledi.CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ziyaretlerinin ardÄ±ndan mahalleden ayrÄ±ldÄ±.ÅžiÅŸli Belediyesi görevlilerince de sokaktaki çocuklara oyuncak daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

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