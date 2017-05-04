Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan terÃ¶rist Hatay'da yakalandÄ±

Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan DAEÅž mensubu terÃ¶rist Hatay'da yakalandÄ±

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilçesinde Suriye'ye geçmeye çalÄ±ÅŸan terör örgütü DEAÅž üyesi yakalandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birlikler, sÄ±nÄ±rdaki ÇalÄ±boÄŸazÄ± mevkisinde Suriye tarafÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸan bir kiÅŸiyi fark etti.Askerler tarafÄ±ndan yakalanan ve Türk vatandaÅŸÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen G.A'nÄ±n (26) terör örgütü DEAÅž mensubu olduÄŸu belirlendi.SavcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edilen ÅŸahsÄ±n, Türkiye'de DEAÅž'a üye olmaktan arandÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'ye geçmek istediÄŸi öÄŸrenildi.