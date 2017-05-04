TÃ¼rkiye'nin konuÅŸtuÄŸu minik Ã–zge ile ilgili mÃ¼jdeli haber

Antalya'da yaÅŸayan 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Ã–zge YÄ±ldÄ±rÄ±m babasÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenek ile yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±

Antalya'da sol ayaÄŸÄ±nÄ± bebekken kaybeden ve alüminyum doÄŸrama ustasÄ± babasÄ±nÄ±n evin tavanÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± düzenek ile yürümeye baÅŸlayan 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Özge YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kepez Devlet Hastanesi'nde göreceÄŸi fizik tedavinin ardÄ±ndan yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi park ve bahçelerde oyun oynayabilecek.Özge YÄ±ldÄ±rÄ±m, babasÄ± Ali Ä°hsan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evinden Kepez Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansÄ± ile alÄ±narak Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada hastanenin baÅŸhekimi Opr. Dr. Adil Gökmen tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan minik Özge, hastanenin fizik tedavi rehabilitasyon merkezine alÄ±ndÄ±.

Burada doktorlar tarafÄ±ndan ilk kontrolü yapÄ±lan Özge'ye fizik tedavi uygulandÄ±. Özge'nin protez ayaÄŸÄ±nÄ± da inceleyen doktorlar, bu cihazÄ±n diÄŸer ayaÄŸÄ±na göre biraz kÄ±sa kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyerek yeni bir protez alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Ä°nÅŸallah Özge'yi arkadaÅŸlarÄ±yla oyun oynayabilen bir çocuk konumuna getireceÄŸiz"

Hastanenin baÅŸhekimi Gökmen, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Özge'nin proteze uyumu noktasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸunu belirtti. Proteze uyumu için rehabilitasyon hizmeti vereceklerini anlatan Gökmen, Özge'nin her gün evinden alÄ±narak merkeze getirileceÄŸini kaydetti.

Küçük Özge'nin protezinde revizyona ihtiyaç olduÄŸunu dile getiren Gökmen, "Ä°nÅŸallah Özge'yi bir ay gibi kÄ±sa bir süre içerisinde protezle daha rahat hareket edebilen, parkta, bahçede arkadaÅŸlarÄ±yla oyun oynayabilen bir çocuk konumuna getireceÄŸiz. Yürüme hareketleri baÅŸlayan çocuklarda protez uygulamalarÄ± önemli. Protez konulacak alanÄ± da Özge'nin iyi. Küçük dokunuÅŸlarla baÅŸarÄ±lÄ± sonuç elde edeceÄŸimizi düÅŸünüyoruz." dedi.

"Hukuk mücadelemiz yeniden baÅŸlayacak"

Baba Ali Ä°hsan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise kÄ±zÄ± rahat bir ÅŸekilde yürüyebileceÄŸi için mutlu olduÄŸunu ifade etti. Özge'nin artÄ±k daha iyi ÅŸartlarda fizik tedavi göreceÄŸini anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Birçok kiÅŸi aradÄ±. Herkesten Allah razÄ± olsun. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da ilgilendi. Kendisiyle görüÅŸtük. Dertlerimizi anlattÄ±k. Çok saÄŸ olsun. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan da aradÄ±lar. EvrakÄ±mÄ±zÄ± teslim edeceÄŸiz ve inÅŸallah hukuk mücadelemiz yeniden baÅŸlayacak." diye konuÅŸtu.

Bir baba olarak kÄ±zÄ± için mücadele ettiÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Kuruyan dal kabuÄŸu adeta yeniden yeÅŸerdi. Sesimizi Türkiye duydu. Özge de mutlu. Ben belli bir noktaya kadar getirdim. Doktor arkadaÅŸlar daha da iyi noktaya getirecektir." dedi.

SaÄŸlÄ±k Müdürü Hülür'den açÄ±klama

Öte yandan, Antalya Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Ünal Hülür de Anadolu AjansÄ± tarafÄ±ndan servis edilen haber üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda 6,5 aylÄ±k doÄŸan Özge YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, özel hastanede konulan protein C-S hastalÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ±nda geliÅŸen bir patoloji sonucu sol ayaÄŸÄ±nÄ±n Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kesildiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Baba Ali Ä°hsan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 17 Ocak 2014 tarihinde müdürlüklerine verdiÄŸi dilekçe üzerine inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Hülür, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸdenetçisi tarafÄ±ndan yürütülen inceleme raporunun yine aynÄ± yÄ±l içerisinde Denetim Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulduÄŸunu vurguladÄ±.

Hülür, inceleme ve uzman görüÅŸü raporuna göre, "Özge YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n organ kaybÄ±na neden olan süreçte uygulanan tedavilerin, usul ve fenne uygun olduÄŸu, tÄ±bbi gereklerin yerine getirildiÄŸi, herhangi bir görevlinin olumsuz sonuç doÄŸuracak bir ihmali, tedbirsizliÄŸi bulunmadÄ±ÄŸÄ±, bu hususta özel hastane ve görevli personel hakkÄ±nda herhangi bir iÅŸlem tesisine gerek olmadÄ±ÄŸÄ±" kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu bilginin de baba YÄ±ldÄ±rÄ±m'a bildirildiÄŸini aktardÄ±.

"BüyükÅŸehir Belediyesi, rehabilitasyon hizmeti verecek"

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda konuyla ilgili ikinci bir baÅŸdenetçi görevlendirildiÄŸini, baÅŸ denetçinin tetkik ve incelemeleriyle aynÄ± zamanda uzman görüÅŸü de alÄ±narak aynÄ± netice ve kanaate ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Hülür, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Dün servis edilen Özge YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±ndaki haber üzerine baba Ali Ä°hsan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile telefonla görüÅŸülerek bilgi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu görüÅŸmede babanÄ±n talebinin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n yeniden açÄ±lmasÄ± ve hastanenin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Baba Ali Ä°hsan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n halen devam eden iddialarÄ± ve talebi üzerine elinde bulunan mevcut kayÄ±tlarÄ±yla müdürlüÄŸümüze baÅŸvurmasÄ± söylenmiÅŸ ve davet edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca BüyükÅŸehir Belediyesi ekiplerinin kendilerini ziyaret ettiÄŸini ve rehabilitasyon hizmetini oradan alacaklarÄ±nÄ± belirterek kurumumuzdan böyle bir talebi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸtir."