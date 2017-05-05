Adana'da ÅŸafak vakti dev operasyon Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda gÃ¶zaltÄ±lar olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

AlÄ±nan bilgiye göre, Adana Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, terör örgütü DEAÅž'e yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere ÅŸafak vakti operasyon düzenledi.Özel Harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda, ekipler, uzun namlulu silah ve zÄ±rhlÄ± araçlarla sokaklarda güvenlik önlemi aldÄ±. Ekipler, bazÄ± evlere kapÄ±larÄ± koç baÅŸlarÄ±yla kÄ±rarak girdi. Ekipler, belirlenen bölgelerde evlerin içi ve bahçelerinde detaylÄ± arama yaptÄ±.Adresinde bulunamayan bir ÅŸahÄ±s ise merkez YüreÄŸir ilçesi DoÄŸankent Mahallesi'ndeki bir fÄ±rÄ±nda ekmek yaparken yakalandÄ±.Operasyon kapsamÄ±nda 12 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n 5'inin Suriyeli, 2'sinin IraklÄ±, 5'inin de Türk olduÄŸu öÄŸrenildi.Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen zanlÄ±lar, ifade iÅŸlemleri için emniyete götürüldü.