Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/05/2017 09:01

O Ã¼niversitede FETÃ– operasyonu yapÄ±ldÄ± 72 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

SÃ¼leyman Åžah Ãœniversitesi

SÃ¼leyman Åžah Ãœniversitesinde FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 72 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± vekili Ä°smail Uçar koordinesindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen operasyon kapsamÄ±nda 72 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± ve arama kararÄ± verildi.Åžüphelilerin örgütün kriptolu haberleÅŸme programÄ± Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddia edildi. 

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri tespit edilen adreslerde yakalama ve arama iÅŸlemi gerçekleÅŸtirdi. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne getirildi.

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