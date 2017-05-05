Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 11 kiÅŸi tutuklandÄ±

UÅŸak'ta FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

UÅŸak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geçtiÄŸimiz hafta örgütün mahrem yapÄ±sÄ±na yönelik gerçekleÅŸtirilen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan Behçet O, Halil K, Ä°brahim Ç, Mehmet A, Ömer E, Åžahlan Galip K, Abdulmuttalip D, Zeki B, Yavuz K, Necmettin Ç. ve Kadir Ü'nün emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Adliyeye sevk edilen zanlÄ±lar, çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardÄ±m" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.TamamÄ± meslekten ihraç edilen öÄŸretmenlerden oluÅŸan 11 zanlÄ±nÄ±n örgütün kriptolu mesajlaÅŸma uygulamasÄ± 'ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddia edildi.