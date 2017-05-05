Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/05/2017 09:21

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 11 kiÅŸi tutuklandÄ±

fetÃ¶ operasyonu

UÅŸak'ta FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

UÅŸak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geçtiÄŸimiz hafta örgütün mahrem yapÄ±sÄ±na yönelik gerçekleÅŸtirilen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan Behçet O, Halil K, Ä°brahim Ç, Mehmet A, Ömer E, Åžahlan Galip K, Abdulmuttalip D, Zeki B, Yavuz K, Necmettin Ç. ve Kadir Ü'nün emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Adliyeye sevk edilen zanlÄ±lar, çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardÄ±m" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.TamamÄ± meslekten ihraç edilen öÄŸretmenlerden oluÅŸan 11 zanlÄ±nÄ±n örgütün kriptolu mesajlaÅŸma uygulamasÄ± 'ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddia edildi.

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fetÃ¶nÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±

40 kadÄ±n FETÃ– ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir merkez olmak Ã¼zere 11 ilde FETÃ–'nÃ¼n ablalarÄ± olarak nitelendirilen 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

kaÃ§ak Ã§ay

FlaÅŸ GÃ¼mrÃ¼kte ele geÃ§irildi tonlarca var

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekipleri tarafÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana 130 ton kaÃ§ak Ã§ay ele geÃ§irildi

bursa haberleri

KÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren genÃ§ intihar etmek istedi

Bursa'daki bir Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda 16 yaÅŸÄ±ndaki H.C. kendisiyle aynÄ± yaÅŸtaki genÃ§ kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±