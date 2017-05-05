FÄ±rat Ã‡akÄ±roÄŸlu'nun katil zanlÄ±sÄ± ile ilgili kan donduran geliÅŸme

Ege Ãœniversitesinde Ã§Ä±kan olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden FÄ±rat Ã‡akÄ±roÄŸlu'nun katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n Ege Ãœniversitesine geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolu aÃ§Ä±ldÄ±

AydÄ±nlÄ±k Gazetesinin haberine göre Beril DedeoÄŸlu yönetiminin, Ege Üniversitesi öÄŸrencisi FÄ±rat YÄ±lmaz ÇakÄ±roÄŸlu'nu bÄ±çaklayarak öldürdüÄŸü belgelenen katil zanlÄ±sÄ± PKK'lÄ± Nurullah Semo'nun öÄŸrencilikten atÄ±lma kararÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. ÇakÄ±roÄŸlu, iki yÄ±l önce PKK'lÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. ÇakÄ±roÄŸlu ailesinin avukatÄ± Mehmet BahadÄ±r Akyüz, karara tepki gösterdi ve itiraz edeceklerini açÄ±kladÄ±.

REKTÖR YILMAZ'DAN MÄ°RAS

Katil zanlÄ±sÄ± Nurullah Semo'nun öÄŸrencilikten atÄ±lmasÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸma, olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dönemde rektör olan Prof. Dr. CandeÄŸer YÄ±lmaz'a kadar dayanÄ±yor. 20 Åžubat 2015 tarihinde iÅŸlenen cinayetin ardÄ±ndan kurulan öÄŸrenci disiplin soruÅŸturmalarÄ± komisyonu ÇakÄ±roÄŸlu'nun öldürülmesi olayÄ±nda katil zanlÄ±sÄ± olan Nurullah Semo'nun öÄŸrencilikten atÄ±lmasÄ±nÄ± görüÅŸtü. Komisyon, Hukuk MüÅŸavirliÄŸi'nin "Olay görüntülere net olarak yansÄ±mamÄ±ÅŸ, Nurullah Semo'nun suçu sabit deÄŸil, mahkeme kararÄ± yok" deÄŸerlendirmesine dayanarak PKK'lÄ± Semo'ya ceza vermeyi reddetti.

YÖK'TEN MÜDAHALE

AÄŸustos 2016'da göreve baÅŸlayan Cüneyt HoÅŸcoÅŸkun'un rektörlük görevi sÄ±rasÄ±nda, YÖK üniversiteye denetçiler yolladÄ±. Denetçiler, 2016 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda terör örgütleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± eylemlere karÄ±ÅŸan öÄŸrencilerin neden soruÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Bunun üzerine, FÄ±rat YÄ±lmaz ÇakÄ±roÄŸlu cinayeti ve üniversitedeki terör eylemleri ile ilgili özel bir soruÅŸturma komisyonu kuruldu. 5 kiÅŸilik komisyon olayÄ± inceledi ve Ocak 2017'de, ÇakÄ±roÄŸlu cinayetinden tutuklu olan PKK'lÄ± Nurullah Semo'nun öÄŸrencilikten atÄ±lmasÄ±na karar verdi. Terör eylemleriyle baÄŸlantÄ±sÄ± bulunan 30 civarÄ±nda öÄŸrenciye de uzaklaÅŸtÄ±rma ve çeÅŸitli cezalar verildi.

DEDEOÄžLU DEVREYE GÄ°RDÄ°

Ancak 28 Åžubat 2017'de HoÅŸcoÅŸkun görevden alÄ±narak yerine Beril DedeoÄŸlu vekâleten rektörlüÄŸe atandÄ±. Bunun ardÄ±ndan durum tersine döndü. 1 Mart'ta makamÄ±na oturan DedeoÄŸlu'nun ilk iÅŸlerinden birisi, kendisinden önceki rektör Cüneyt HoÅŸcoÅŸkun döneminde kurulan komisyonlarÄ± daÄŸÄ±tmak ve kararlarÄ±nÄ± yok saymak oldu. Bu kapsamda katil zanlÄ±sÄ± Nurullah Semo'nun öÄŸrencilikten atÄ±lmasÄ±yla ilgili karar da kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Komisyon kararÄ± yok hükmünde sayÄ±ldÄ±. AynÄ± ÅŸekilde terör eylemlerine katÄ±lan diÄŸer öÄŸrencilerle ilgili cezalar da kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Davada halen tutuklu bulunan ve yargÄ±lama sürecinde cinayeti iÅŸlediÄŸi delillerle ortaya konan Sosyoloji Bölümü 4. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi PKK'lÄ± Nurullah Semo'nun hangi gerekçeyle öÄŸrenciliÄŸe geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

AVUKATTAN SERT TEPKÄ°

ÇakÄ±roÄŸlu ailesinin avukatÄ± Mehmet BahadÄ±r Akyüz, karara tepki gösterdi. Akyüz, "Eski rektör CandeÄŸer YÄ±lmaz döneminde, PKK'lÄ± öÄŸrencilere imkân verilerek bu ortam saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ege Üniversitesi adeta terör örgütünün kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ bölgesi haline getirilmiÅŸti. Bu kiÅŸilerin üniversiteye geri alÄ±nmasÄ±, yeni olaylarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na neden olabilir. Bizim görüÅŸümüz, siyasi görüÅŸü ne olursa olsun herkesin eÄŸitim hakkÄ±na saygÄ± duyulmasÄ± ve üniversitede bu ortamÄ±n saÄŸlanmasÄ±. Ancak bu kiÅŸiler öÄŸrenci deÄŸil, terör örgütünün militanlarÄ±. EÄŸer doÄŸruysa bu kararla ilgili hemen gerekli yerlere itirazlarda bulunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildirmek istiyorum" diye konuÅŸtu.