5 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ yurt genelinde il il hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgiye gÃ¶re yurt genelinde hava durumunun ÅŸÃ¶yle olmasÄ± bekleniyor

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diÄŸer yerlerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n ise genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, öÄŸle saatlerinden sonra Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli 25

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 28

Adana: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 27

Bursa: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 26

Antalya: ParçalÄ± bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Samsun: ParçalÄ± bulutlu, yer yer pus ve sisli 19

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 16

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yerel olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23