Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda geÃ§iÅŸler durduruldu gÃ¶z gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmÃ¼yor

Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gemi geÃ§iÅŸleri durduruldu

Ä°stanbul güne sisle uyandÄ±. SabahÄ±n ilk saatlerinde evlerinden dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kan vatandaÅŸlar sisle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. AraçlarÄ±yla trafiÄŸe çÄ±kan sürücülerin sis nedeniyle zor anlar yaÅŸadÄ±. 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü ekili olan sis nedeniyle görünmez olurken, sürücülerin sis farlarÄ±nÄ± yakarak ilerlediÄŸi görüldü.

BOÄžAZ’DA GEÇÄ°ÅžLER DURDURULDU

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±’nda “kÄ±sÄ±tlÄ± görüÅŸ” nedeniyle gemi geçiÅŸleri geçici olarak durduruldu. Ä°stanbul Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre, kÄ±sÄ±tlÄ± görüÅŸ nedeniyle saat 22.30’dan itibaren gemi geçiÅŸlerinin çift yönlü olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.