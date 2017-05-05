Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/05/2017 09:53

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda geÃ§iÅŸler durduruldu gÃ¶z gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmÃ¼yor

istanbulda sis

Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gemi geÃ§iÅŸleri durduruldu

Ä°stanbul güne sisle uyandÄ±. SabahÄ±n ilk saatlerinde evlerinden dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kan vatandaÅŸlar sisle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. AraçlarÄ±yla trafiÄŸe çÄ±kan sürücülerin sis nedeniyle zor anlar yaÅŸadÄ±. 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü ekili olan sis nedeniyle görünmez olurken, sürücülerin sis farlarÄ±nÄ± yakarak ilerlediÄŸi görüldü.

BOÄžAZ’DA GEÇÄ°ÅžLER DURDURULDU

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±’nda “kÄ±sÄ±tlÄ± görüÅŸ” nedeniyle gemi geçiÅŸleri geçici olarak durduruldu. Ä°stanbul Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre, kÄ±sÄ±tlÄ± görüÅŸ nedeniyle saat 22.30’dan itibaren gemi geçiÅŸlerinin çift yönlü olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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fetÃ¶nÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±

40 kadÄ±n FETÃ– ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir merkez olmak Ã¼zere 11 ilde FETÃ–'nÃ¼n ablalarÄ± olarak nitelendirilen 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

kaÃ§ak Ã§ay

FlaÅŸ GÃ¼mrÃ¼kte ele geÃ§irildi tonlarca var

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekipleri tarafÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana 130 ton kaÃ§ak Ã§ay ele geÃ§irildi

bursa haberleri

KÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren genÃ§ intihar etmek istedi

Bursa'daki bir Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda 16 yaÅŸÄ±ndaki H.C. kendisiyle aynÄ± yaÅŸtaki genÃ§ kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±