KÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren genÃ§ intihar etmek istedi

Bursa'daki bir Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki H.C. kendisiyle aynı yaştaki genç kızı öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesindeki Hürriyet Anadolu Lisesinin 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Hasan C. sınıfta arkadaşı aynı yaştaki Nilüfer Acarı, sınıfta öğrencilerin gözleri önünde tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Nilüfer Acar, olay yerinde yaşamanı yitirirken Hasan C. Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay, bu sabah Hürriyet Anadolu Lisesinin üçüncü katında bulunan 10-D sınıfında meydana geldi. Busabah okula gelerek üçüncü kattaki sınıfa çıkan Hasan C., iddiaya göre ders başlamadan önce bir süre önce tartıştığı Nilüfer Acarı 'Gel bakayım buraya' diyerek tahtanın önüne çağırdı.Nilüfer Acar, tahtanın önüne geldiğinde tabancasını çıkararak 'Her şey buraya kadar diye' bağırıp Hazan C.,genç kızın başına tek el ateş etti. Sınıf arkadaşlarının gözleri önünde Nilüfer Acarı vuran Hasan C. daha sonra tabancayı kendisine doğrultarak ateş etti.

WHATSAPP MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Sınıf kan gölüne dönen sınıfta büyük panik yaşayan arkadaşları durumu hemen öğretmenlere haber verdiler. Nilüfer Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi,ağıryaralanan Hasan C. de Çekirge Devlet Hastanesi ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sınıfta iki boş kovan bulundu. Hasan C.'nin sınıfın erkek öğrencilerinin görüştüğü Whatsapp grubuna "Nilüfer'i vurmaya geliyorum" yazdığı ortaya çıktı.