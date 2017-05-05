KÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren genÃ§ intihar etmek istedi

Bursa'daki bir Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda 16 yaÅŸÄ±ndaki H.C. kendisiyle aynÄ± yaÅŸtaki genÃ§ kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±

Bursa'nÄ±n merkez Osmangazi Ä°lçesindeki Hürriyet Anadolu Lisesinin 10'uncu sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi 16 yaÅŸÄ±ndaki Hasan C. sÄ±nÄ±fta arkadaÅŸÄ± aynÄ± yaÅŸtaki Nilüfer AcarÄ±, sÄ±nÄ±fta öÄŸrencilerin gözleri önünde tabancayla vurduktan sonra intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±. Nilüfer Acar, olay yerinde yaÅŸamanÄ± yitirirken Hasan C. Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay, bu sabah Hürriyet Anadolu Lisesinin üçüncü katÄ±nda bulunan 10-D sÄ±nÄ±fÄ±nda meydana geldi. Busabah okula gelerek üçüncü kattaki sÄ±nÄ±fa çÄ±kan Hasan C., iddiaya göre ders baÅŸlamadan önce bir süre önce tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Nilüfer AcarÄ± 'Gel bakayÄ±m buraya' diyerek tahtanÄ±n önüne çaÄŸÄ±rdÄ±.Nilüfer Acar, tahtanÄ±n önüne geldiÄŸinde tabancasÄ±nÄ± çÄ±kararak 'Her ÅŸey buraya kadar diye' baÄŸÄ±rÄ±p Hazan C.,genç kÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na tek el ateÅŸ etti. SÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gözleri önünde Nilüfer AcarÄ± vuran Hasan C. daha sonra tabancayÄ± kendisine doÄŸrultarak ateÅŸ etti.

WHATSAPP MESAJI ORTAYA ÇIKTI

SÄ±nÄ±f kan gölüne dönen sÄ±nÄ±fta büyük panik yaÅŸayan arkadaÅŸlarÄ± durumu hemen öÄŸretmenlere haber verdiler. Nilüfer Acar, olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi,aÄŸÄ±ryaralanan Hasan C. de Çekirge Devlet Hastanesi ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sÄ±nÄ±fta iki boÅŸ kovan bulundu. Hasan C.'nin sÄ±nÄ±fÄ±n erkek öÄŸrencilerinin görüÅŸtüÄŸü Whatsapp grubuna "Nilüfer'i vurmaya geliyorum" yazdÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.