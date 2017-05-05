FlaÅŸ GÃ¼mrÃ¼kte ele geÃ§irildi tonlarca var

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekipleri tarafÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana 130 ton kaÃ§ak Ã§ay ele geÃ§irildi

Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, çay kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile mücadele kapsamÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bugüne kadar 130 ton kaçak çay ele geçirildiÄŸi belirtildi. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dört ayÄ± içerisinde ele geçirilen kaçak çayÄ±n 2016 yÄ±lÄ± içerisinde Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanan toplam çay miktarÄ±nÄ±n yüzde 73'üne tekabül ettiÄŸi kaydedildi. GeçtiÄŸimiz yÄ±l sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± ve ülke içerisinde düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 903 bin TL deÄŸerinde 176,3 ton kaçak çay ele geçirilmiÅŸti.

Gümrükler Muhafaza Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan çay, kahve, sigara, alkollü içki, elektronik eÅŸya gibi vergileri fazla olduÄŸu için ülke içerisinde bÄ±rakÄ±lma riski yüksek eÅŸya taÅŸÄ±yan tüm transit taÅŸÄ±tlar, ülkede kaldÄ±klarÄ± süre boyunca Araç Takip Sistemi ile takibe alÄ±nÄ±yor. AracÄ±n güzergah ihlali yapmasÄ±, uzun süre belirli bir yerde duraklamasÄ± veya Araç Takip Sistemi mobil ünitesinin sökülmesi halinde alarm veren sistem, Gümrükler Muhafaza Genel MüdürlüÄŸü Komuta Kontrol Merkezi ve gümrük idarelerince 7/24 esasÄ±na göre izleniyor. Herhangi bir ÅŸüphe halinde mobil ekiplerce araca müdahale ediliyor. Bu sayede araçta bulunan çayÄ± iç piyasaya sürüp yerine saman, kuru ot, kum gibi eÅŸyalarÄ± koyarak gümrük idarelerini yanÄ±ltmaya teÅŸebbüs edenler anÄ±nda tespit ediliyor. Ä°laveten araç ve konteyner tarama sistemleri ile BakanlÄ±ÄŸÄ±n Köpek EÄŸitim Merkezinde yetiÅŸtirilen çay dedektör köpekleri, zula tabir edilen gizli bölmelere saklanmÄ±ÅŸ kaçak çayÄ±n tespitinde önemli rol oynuyor. BeÅŸeri kapasitenin artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Çay Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸünün de katkÄ±larÄ±yla düzenlenen personel eÄŸitimleri ile çay kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve deÄŸiÅŸen çay kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± trendlerine karÅŸÄ± önlem alÄ±nmasÄ± hedefleniyor.

YÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana Irak, Ä°ran, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan gümrük kapÄ±larÄ±, bazÄ± limanlar ve havalimanlarÄ±nda yüksek miktarlÄ± çay ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur, Gürbulak, Hamzabeyli, Ä°psala, Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±larÄ±, Mersin LimanÄ±, EsenboÄŸa HavalimanÄ± ve Van'da yürütülen operasyonlarda risk analizi ve ÅŸüphe üzerine durdurulan tÄ±r ve konteynerler ile yolcu bagajlarÄ±nda yapÄ±lan aramalarda toplam 130 ton sahte ve kaçak çaya el konuldu. Ele geçirilen çaylarÄ±n genellikle Ä°ran veya dünya çay üretiminde önde gelen ülkelerden olan ve kamuoyunda Seylan çayÄ± olarak bilinen Sri Lanka menÅŸeili çaylar olduÄŸu belirtildi.