Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/05/2017 12:16

40 kadÄ±n FETÃ– ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±nda

fetÃ¶nÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±

Ä°zmir merkez olmak Ã¼zere 11 ilde FETÃ–'nÃ¼n ablalarÄ± olarak nitelendirilen 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir merkezli 11 ilde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütte "abla" olarak nitelenen 40 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi, örgüt üyelerinin yakalanmasÄ±na yönelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "Ä°zmir il ablalarÄ±" olduklarÄ± tespit edilen 71 ÅŸüpheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi.

Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri bu sabah Ä°zmir merkez, Ä°stanbul, Ankara, Manisa, AydÄ±n, Malatya, Osmaniye, Siirt, Tunceli, EskiÅŸehir ve Isparta'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.Operasyonda 40 zanlÄ± yakalandÄ±, 31 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.Åžüphelilerin, FETÖ/PDY'nin kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ± içinde yer aldÄ±klarÄ±, Ä°zmir'de sözde "il ablalarÄ±" olarak örgüt adÄ±na faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

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