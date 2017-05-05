40 metreden denize Ã§akÄ±ldÄ± feci ÅŸekilde can verdi

MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde meydana gelen olayda 26 yaÅŸÄ±ndaki Rus vatandaÅŸ 40 metre yÃ¼kseklikten irtifa kaybedip denize Ã§akÄ±lÄ±nca can verdi

Edinilen bilgilere göre, arkadaÅŸlarÄ±yla hem tatil hem de yamaç paraÅŸütü eÄŸitimi için Fethiye'ye gelen 26 yaÅŸÄ±ndaki Anastasia Zakharova, sabah saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda BabadaÄŸ’a çÄ±karak, 1700 metrelik pistten Ölüdeniz'e single (tek kiÅŸilik) atlayÄ±ÅŸ yaptÄ±. 40 metreden denize çakÄ±lan Rus paraÅŸütçü hayatÄ±nÄ± kaybetti

BabadaÄŸ’dan baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde uçtuktan sonra gökyüzünde dolaÅŸan ve Ölüdeniz’in manzarasÄ±nÄ± izleyen Rus turist, BelceÄŸiz PlajÄ±’na iniÅŸ yapacaÄŸÄ± sÄ±rada paraÅŸütünün dengesini kaybetti. Bir anda irtifa kaybeden Zakharova, yedek paraÅŸütünü açamayÄ±nca, 40 metre yükseklikten BelceÄŸiz Sahili’ne 100 metre mesafede denize düÅŸtü.

Çevredeki vatandaÅŸlar hemen 112 Acil ambulans ekibinden yardÄ±m istedi. KÄ±yÄ±da bekleyen güvenlik botu düÅŸtüÄŸü yerden genç kadÄ±nÄ± çÄ±kartÄ±p, kÄ±yÄ±ya getirdi. Ä°lk tedavisi yapÄ±lan Rus turist 112 Acil ambulansÄ±yla Özel Letoon Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Anastasia Zakharova, burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. ArkadaÅŸlarÄ± ise olayÄ± haber alÄ±r almaz derin bir üzüntü yaÅŸadÄ±. Fethiye Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Kaynak: Hürriyet