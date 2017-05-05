TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aÄŸÄ±r darbe son bir haftanÄ±n bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

Son 1 haftada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarda 78 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karÅŸÄ± sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi.Buna göre, PKK'lÄ± teröristlerce özellikle Hakkari, ÅžÄ±rnak, Siirt, DiyarbakÄ±r, Batman ve Tunceli'de sürekli barÄ±nma alanÄ± ve geçiÅŸ güzergahÄ± olarak kullanÄ±lan alanlarÄ±n temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n yaz tertiplenmesinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan operasyonlar sürüyor.

ÅžÄ±rnak BeytüÅŸÅŸebap ve Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Siirt Pervari, DiyarbakÄ±r Hazro, Hani ve Dicle ile Erzurum Åženkaya bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 78 terörist etkisiz hale getirildi.

Gri kodla aranan terörist öldürüldü

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan sözde KahramanmaraÅŸ Nurhak DaÄŸÄ± ve ÇaÄŸlayancerit sorumlusu FÄ±rat BerkpÄ±nar da etkisiz hale getirilen teröristler arasÄ±nda bulunuyor.Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sÄ±nÄ±rlardan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geçmeye çalÄ±ÅŸan 6 bin 647 kiÅŸi yakalandÄ±.Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda, bir asker ÅŸehit oldu, 21 asker yaralandÄ±.

Suriye'nin kuzeyindeki harekat

Suriye kuzeyinde, hudut güvenliÄŸini saÄŸlamak, terör örgütü DEAÅž'Ä±n tehdit ve saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± önlemek, yerinden edilenlerin yurtlarÄ±na dönüÅŸüne katkÄ± saÄŸlamak, sivilleri korumak ve yaÅŸanan terör olaylarÄ±ndan zarar görmesini engellemek amacÄ±yla düzenlenen harekat sürüyor.TSK unsurlarÄ±nca desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasÄ±ndaki 243 yerleÅŸim yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanÄ± kontrolü altÄ±nda tutuyor.Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayÄ±cÄ± ile mayÄ±n arama ve temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürülüyor.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarÄ±nÄ±n Afrin'den doÄŸuya, Münbiç'ten batÄ±ya doÄŸru olabilecek saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmaya yönelik alÄ±nan tedbirlerin uygulanmasÄ±na devam ediliyor.