Ä°ddianame kabul edildi hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaklar

AralarÄ±nda Ahmet-Mehmet Altan kardeÅŸler ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n da olduÄŸu 17 isim hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi. Ä°lk duruÅŸma 19 Haziran'da gÃ¶rÃ¼lecek

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca darbe giriÅŸimi sonrasÄ±, FetullahçÄ± Terör Örgütünün medya yapÄ±lanmasÄ±na yönelik NazlÄ± IlÄ±cak, Ahmet-Mehmet Altan kardeÅŸler ile Tuncay Opçin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 isim hakkÄ±nda hazÄ±rlanan ve Ä°stanbul 26'Ä±ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame üzerindeki incelemeler tamamlandÄ±.

Ä°stanbul 26'Ä±ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruÅŸmanÄ±n 19 Haziran 2017 tarihinde Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda saat 10.00'da görülmesine hükmetti.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu SavcÄ±larÄ±ndan Can Tuncay tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede Ahmet Altan, Mehmet Altan ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs, TC Hükumetini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs, silahlÄ± terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na suç iÅŸlemek" suçlarÄ±ndan 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapsi istenmiÅŸti. HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan sanÄ±klar Ekrem DumanlÄ±, Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu'nun "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs, TC Hükumetini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs ve SilahlÄ± terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarÄ±ndan 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet 15'er yÄ±ldan 22,5 yÄ±la kadar hapsi talep edilmiÅŸti. Emrullah Uslu'ya diÄŸer suçlamalarÄ±n yanÄ±nda ayrÄ±ca "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik" suçundan 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis istenmiÅŸti.