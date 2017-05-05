TerÃ¶ristlere ait bulunan sÄ±ÄŸÄ±nakta Ã¶yle ÅŸeyler bulundu ki

BingÃ¶l'de PKK'ya yÃ¶nelik sÃ¼ren operasyonda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmatÄ±n bulunduÄŸu 5 sÄ±ÄŸÄ±nak ele geÃ§irildi

Bingöl ValiliÄŸi, Ä°l Jandarma ve 49'uncu Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birlikler tarafÄ±ndan merkez Ortaçanak ile KarlÄ±ova ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda gerçekleÅŸtirilen operasyonlarla 5 sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n daha ele geçirildiÄŸini bildirdi.Genç ilçesi kÄ±rsalÄ±nda da bugün 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ele geçirilmiÅŸti.

Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸöyle denildi:

"Ele geçirilen sÄ±ÄŸÄ±naklarda yapÄ±lan aramada 15 M-16 fiÅŸeÄŸi, 1 M-16 ÅŸarjörü, 1 güç kaynaÄŸÄ±, 1 kalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, 88 adet AK-47 kalaÅŸnikof mermisi, 5 adet kalaÅŸnikof mermisi, 1 el telsizi 775 kilogram un, 75 kilogram ÅŸeker, 10 adet konserve, 75 adet hamur mayasÄ±, 37 kilogram salça, 42.5 kilogram zeytin yaÄŸÄ±, 50 çeÅŸitli roman kitaplarÄ±, 34 film CD'si, 25 çuval pirinç, 20 adet 12 kilogramlÄ±k tüp, 19 adet örgütsel doküman, 15 kilogram mercimek, 14 adet koli bandÄ±, 3 adet 6 adet tüp, pil bloklarÄ±, sargÄ± bezleri, tavla takÄ±mÄ±, 1 adet 4'lü ocak, 1 battaniye, 1 cam kavanoz, çeÅŸitli markalarda ilaç, 374 adet pil, 60 kilogram sÄ±vÄ± yaÄŸ, 50 kilogram makarna, 50 kilogram bulgur, 50 kilogram pirinç, 25 kilogram deterjan, 18 kilogram beyaz peynir, 10 kilogram üzüm, 10 kilogram karÄ±ÅŸÄ±k çerez ve 5 kilogram fÄ±ndÄ±k ezmesi ele geçirilmiÅŸtir."

Operasyonlar kapsamÄ±nda ele geçirilen yaÅŸam malzemelerinin olay yerinde imha edildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, delil niteliÄŸi olabilecek diÄŸer malzemelerin muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.