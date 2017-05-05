Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n tahliyesine itirazÄ± reddeden hakim ihraÃ§ edildi

Firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakma kararÄ±na itirazÄ± reddeden Hakim Ã‡etin SÃ¶nmez HSYK tarafÄ±ndan ihraÃ§ edildi

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin bir numaralÄ± ismi FETÖ/PDY'nin hava kuvvetleri imamÄ± Adil Öksüz'ün serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddeden Sincan Hakimi Çetin Sönmez hakkÄ±nda da karar verildi.Hakimler SavcÄ±lar Yüksek Kurulu 2. Dairesi tarafÄ±ndan haklarÄ±nda meslekten ihraç edilme kararÄ± verilen 107 hakim savcÄ± arasÄ±nda Çetin Sönmez'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Sönmez'in KHK kararÄ± ile ihraç edildiÄŸi belirtildi.

Sincan hakimi Çetin Sönmez hakkÄ±nda bir tanÄ±ÄŸÄ±n ifade verdiÄŸi, böylece FETÖ ile irtibatÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi, bu tespit üzerine meslekten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Çetin Sönmez daha önce hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda açÄ±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Sönmez hakkÄ±nda Adil Öksüz'ün serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile ilgili baÅŸlatÄ±lan HSYK soruÅŸturmasÄ±nÄ±n halen devam ettiÄŸi de öÄŸrenildi