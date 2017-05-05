Tren geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± patladÄ±

BingÃ¶l'de yaÅŸanan olayda posta treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan imha edildi

Bingöl'ün Genç Ä°lçesi'nden Tatvan Ä°lçesi'ne sefer yapan posta treninin geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda, daha önceden demiryoluna PKK'lÄ± teröristlerce tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, uzaktan kumanda ile patlatÄ±ldÄ±. Ölen ya da yaralanan olmazken, posta treni Genç Ä°lçesi'ne döndü.Genç- Tatvan seferini yapan posta treni, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, kalktÄ±ktan bir süre sonra, PKK'lÄ± teröristler raylara tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, raylarda hasar meydana geldiÄŸi için posta treni Genç istasyonuna dönmek zorunda kaldÄ±.Patlama sonrasÄ± bölgeye çok sayÄ±da güvenlik görevlisi sevk edilirek, operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.