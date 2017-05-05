Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerinde 8 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elere 8 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'un BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, GaziosmanpaÅŸa, Güngören, Küçükçekmece, SarÄ±yer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 8 MayÄ±s'ta elektrik kesintisine gidilecek.

Söz konusu tarihte Ä°stanbul'un 12 ilçesinin bazÄ± sokak, mahalle ve semtlerine 08.00-23.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±" bölümünden ulaÅŸabilecek.