SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± estetik skandalÄ±na dahil oldu

Adana'da yaÅŸanan estetik skandalÄ±yla ilgili konuya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± da dahil oldu

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, son günlerde bazÄ± yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda çÄ±kan "Adana'da sahte estetik uzmanÄ±nÄ±n maÄŸdurlarÄ± artÄ±yor" ve "Sahte estetik uzmanÄ± maÄŸdurlarÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± haberlere iliÅŸkin açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± gereÄŸi görüldüÄŸü belirtildi.Söz konusu haberler vasÄ±tasÄ±yla Adana'da internet üzerinden kendini medikal estetik uzmanÄ± olarak tanÄ±tan ve asÄ±l mesleÄŸi bayan kuaförlüÄŸü olan kiÅŸinin, bazÄ± vatandaÅŸlara dudak dolgusu ve botoks uygulamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirilen açÄ±klamada, "BilindiÄŸi üzere botoks ve dermal dolgu iÅŸlemleri, sadece uzman tabipler ile medikal estetik sertifikasÄ±na sahip hekimler tarafÄ±ndan yalnÄ±zca saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda yapÄ±labilmektedir. Kuaför, güzellik uzmanÄ± ya da estetisyenlerin bu tür tÄ±bbi iÅŸlem olarak nitelendirilen iÅŸlemleri yapmasÄ±na izin verilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

AçÄ±klamada, ilgili kanuna göre "DiplomasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde, menfaat temin etmek amacÄ±na yönelik olmasa bile hasta tedavi eden veya tabip unvanÄ±nÄ± takÄ±nan ÅŸahÄ±s iki yÄ±ldan beÅŸ yÄ±la kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lÄ±r." hükmünün yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, "YaÅŸanan son olaylarla ilgili olarak kendini estetik uzmanÄ± olarak tanÄ±tarak evinde bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za botoks iÅŸlemi yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kuaför Soner G. hakkÄ±nda Adana ValiliÄŸi Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸümüz kanalÄ±yla Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulunulmuÅŸtur. Konu bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca takip edilmektedir." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.