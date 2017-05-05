Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/05/2017 22:08

Ä°stanbul'da DAEÅž operasyonu Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

daeÅŸ operasyonu

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince, DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± faaliyetlerin tespitine yönelik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, örgütün üst düzey medya lojistik sorumlularÄ±na ve hücre evlerine yönelik 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerçekleÅŸtirildi.Operasyonda 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca, çatÄ±ÅŸma bölgelerine gideceÄŸi deÄŸerlendirilen 22 yabancÄ± uyruklu ÅŸahÄ±s yakalandÄ±.Operasyonda, terör örgütüne ait dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

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