Ä°stanbul'da DAEÅž operasyonu Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince, DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± faaliyetlerin tespitine yönelik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, örgütün üst düzey medya lojistik sorumlularÄ±na ve hücre evlerine yönelik 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerçekleÅŸtirildi.Operasyonda 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca, çatÄ±ÅŸma bölgelerine gideceÄŸi deÄŸerlendirilen 22 yabancÄ± uyruklu ÅŸahÄ±s yakalandÄ±.Operasyonda, terör örgütüne ait dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.