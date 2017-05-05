Standard & Poor's TÃ¼rkiye'nin notunu aÃ§Ä±kladÄ±

Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin yabancÄ± ve yerli para cinsinden kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünün "negatif" olduÄŸunu bildirdi. S&P, Türkiye'nin yabancÄ± para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit edildiÄŸini, not görünümünün de "negatif" olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

S&P'den yapÄ±lan açÄ±klamada, hükümetin borç yükümlülüklerinin düÅŸük olduÄŸuna dikkat çekilirken, bu alandaki artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n "sadece Ä±lÄ±mlÄ±" olmasÄ±nÄ±n öngörüldüÄŸü ve Türkiye'nin kredi notunun ülkenin düÅŸük seviyedeki borç yükü tarafÄ±ndan desteklediÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, Türkiye'nin esnek kur rejiminin ekonominin dÄ±ÅŸ ÅŸoklara uyum göstermesini saÄŸlamasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edilirken, ABD dolarÄ±nÄ±n yüksek seviyede kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n düÅŸük Türk lirasÄ±nÄ±n ekonomiye olan faydasÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin cari açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve yüksek dÄ±ÅŸ finansman açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ülkenin kredi notlarÄ± üzerinde baskÄ± oluÅŸturduÄŸuna dikkat çekilirken, bunun ekonomik büyümeyi dÄ±ÅŸ finansman risklerine karÅŸÄ± zayÄ±flattÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Negatif not görünümüyle ilgili olarak, zayÄ±f büyüme ve kur oynaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mali bozulmaya yol açabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunulurken, bunun beklentilerin ötesinde enflasyon baskÄ±sÄ± yaratmasÄ± yönündeki riskleri yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

"2017 - 2020 arasÄ±nda yüzde 3 büyüme öngörüsü"

Ekonomik büyümenin, mali teÅŸvikler ve vergi istisnalarÄ±nÄ±n tüketimi arttÄ±rmasÄ± yoluyla desteklenmesinin beklendiÄŸi belirtilirken, tüketimin ekonomik büyümenin "temel gücü" olmaya devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.

Türkiye'nin görünümünün "negatif"ten "duraÄŸan"a çekilmesi için ülkenin mali pozisyonunun kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasÄ±laya oranÄ±yla "Ä±lÄ±mlÄ± bir uyum" saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ± çizildi. AçÄ±klamada ayrÄ±ca, Türkiye'nin büyüme tahminlerine de yer verildi.

Buna göre, 2013-2016 yÄ±llarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yüzde 6 oranÄ±nda büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, 2017-2020 arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yüzde 3 geniÅŸlemesinin öngörüldüÄŸü ifade edildi.

S&P, Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 2,6, gelecek yÄ±l ise yüzde 2,8 büyümesinin beklendiÄŸini, 2019 ve 2020'de de yÄ±llÄ±k yüzde 3 oranlarÄ±nda geniÅŸlemesinin öngörüldüÄŸünü duyurdu.