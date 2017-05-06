Ãœniversitede kurulan lunaparkta panik anlarÄ±

Bilecik Åžeyh Edebali Ãœniversitesinde dÃ¼zenlenen bahar ÅŸenlikleri alanÄ±na kurulan lunaparktaki ranger bir anda alev aldÄ±. Alanda bulunan 40 kiÅŸi panik yaÅŸadÄ±

Bilecik Åžeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe YerleÅŸkesi’nde 2017 Bahar ve Spor Åženlikleri kapsamÄ±nda düzenlenen eÄŸlence alanÄ±nda bugün Kolpa Grubu konseri vardÄ±. Konser alanÄ±nÄ± dolduran binlerce kiÅŸi doyasÄ±ya eÄŸlenirken konser sonunda dilek feneri uçuran öÄŸrencilerin bir feneri içinde yaklaÅŸÄ±k 40 kiÅŸi bulunan rangerÄ±n koluna isabet etti. Bir anda alev alan rangerin makinistinin zamanÄ±nda müdahalesi sonucu kÄ±sa sürede ranger durdurulurken, üzerine yangÄ±n sÄ±rasÄ±nda ateÅŸ parçalarÄ± düÅŸen vatandaÅŸlar içinde bulunduklarÄ± kafeslerden çÄ±kartÄ±larak güvenli bölgeye uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bu esnada ranger iÅŸletmecileri çevre esnaftan aldÄ±klarÄ± yangÄ±n tüpleri ile yangÄ±nÄ± söndürmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, bu çabalar sonuçsuz kaldÄ±. BazÄ± çalÄ±ÅŸanlar ellerindeki bidonlarla yanan yerlere su dökerken, 2 çalÄ±ÅŸan yangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 20 metre yükseklikteki alana çÄ±karak müdahale etmesi gözlerden kaçmadÄ±. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda dilek fenerlerini uçurtmaya devam eden öÄŸrenciler, bir yandan da rangerÄ±n yanÄ±nda bulunan gondola binmeye devam ettiler. Üniversite güvenlik görevlileri öÄŸrencileri ve sivil halkÄ± güvenli bölgeye uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rken, yangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± alanda çember oluÅŸturdular. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±rken, yangÄ±n söndüÄŸü sÄ±rada alanda bulunanlar itfaiye ekiplerini alkÄ±ÅŸladÄ±lar. Ranger sahibi iÅŸletmeci dilek feneri satan ÅŸahsÄ± üniversite yetkilerine ÅŸikayet ederken, yangÄ±nÄ± söndürme iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda öÄŸrencileri çalan oyun havalarÄ±yla eÄŸlenmeye devam ettiler.

“BÄ°R ANDA ALEV ALDI”

YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± rangerin karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸletmesi olan Görgün Çoban yangÄ±nÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ nedenini anlatarak, “Konserin bitimine doÄŸru dilek fenerleri uçurulmaya baÅŸlandÄ±. Birkaç tane dilek feneri rangera yapÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra yavaÅŸ, yavaÅŸ alev aldÄ±. Bizim elimizde olan yangÄ±n tüpleriyle arkadaÅŸlara yardÄ±mcÄ± olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k ama yangÄ±n tüpü yeterli gelmedi. Daha sonra da alev fazlalaÅŸÄ±nca oradaki insanlar da kafeslerin içerisinde kaldÄ±lar. Bir taraftan personeller, güvenlikler üzerine yanan naylon parçalarÄ± düÅŸen insanlarÄ± kafeslerden çÄ±kartmaya baÅŸladÄ±lar. Bir anda alev aldÄ± zaten. Bir anda durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar ama hÄ±zlÄ± ilerlediÄŸi için makineyi de durdurmak güç oldu. O ÅŸekilde devam etti” dedi.