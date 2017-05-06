Aytemiz Alanyaspor takÄ±m otobÃ¼sÃ¼ne taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±

Konya'da kamp yapan Aytemiz Alanyaspor U21 takÄ±mÄ±nÄ±n otobÃ¼sÃ¼ taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Olayda yaralanan olmazken, otobüste maddi zarar meydana geldi. Atiker Konyaspor ile oynayacaÄŸÄ± maç için Konya'ya giden Aytemiz Alanyaspor U21 TakÄ±mÄ±'nÄ± taÅŸÄ±yan otobüs bu akÅŸam kamp yaptÄ±ÄŸÄ± otelin önünde taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.Turuncu yeÅŸilli futbolcularÄ±n otelde olduÄŸu sÄ±rada gerçekleÅŸtirilen taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±da otobüsün kaportasÄ±nda hasar meydana gelirken çamlarÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirenlerin ayrÄ±ca yeÅŸil boyalÄ± spreyle otobüsün üzerine 'BabanÄ±z Konya' yazarak kaçtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirenlerin kimliÄŸi henüz tespit edilemedi.