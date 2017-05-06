Ankara'da aranan 42 kiÅŸi asayiÅŸ operasyonunda yakalandÄ±

Ankara'da Ã§ok sayÄ±da ekiplerin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen asayiÅŸ uygulamasÄ±nda aranan 42 kiÅŸi yakalandÄ±

Ankara'da 327 polis ve 310 jandarmanÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenen operasyonda, aranan 42 kiÅŸi ile 347 dilenci yakalandÄ±.Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžubesi ekiplerinin koordinasyonunda, özel harekat, asayiÅŸ, çevik kuvvet, organize suçlarla mücadele, kaçakçÄ±lÄ±k ve mali ÅŸube, jandarma ve zabÄ±ta ekiplerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla asayiÅŸ, uyuÅŸturucu ve dilenci operasyonu yapÄ±ldÄ±.Ekiplerce AltÄ±ndaÄŸ ilçesinde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda aranan 42 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 347 dilenci yakalandÄ±.Aramalarda ruhsatsÄ±z iki tabanca ve iki av tüfeÄŸi ele geçirilerek, 15 eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n sorumlularÄ±na da bazÄ± nedenlerle para cezasÄ± kesildi.Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyonu yöneten yetkililerle Valilik binasÄ±ndan yürüyerek geçtiÄŸi Ulus MeydanÄ±'nda, Atatürk Heykeli önünde gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.Topaca, dün sabah baÅŸlatÄ±lan operasyonlarÄ±n sürdüÄŸünü belirterek, uyuÅŸturucu ve dilencilerle mücadelenin çok kapsamlÄ± bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtiÄŸini ifade etti.

OperasyonlarÄ±n amacÄ±nÄ±n sadece uyuÅŸturucu ile mücadele olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Topaca, kentin güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ile kamu düzenini bozan her türlü faaliyetin önlenmesinin, temel amaçlarÄ± olduÄŸunu kaydetti.UyuÅŸturucu ile mücadele konusunu devlet olarak çok önemsediklerini dile getiren Topaca, "UyuÅŸturucu satÄ±ÅŸÄ± ve kullanÄ±mÄ± kamu düzenini etkileyen olumsuz faaliyetlerin baÅŸÄ±nda geliyor. Gençleri zehirlemeye yönelik faaliyetlere devlet olarak göz açtÄ±rmayacaÄŸÄ±z." dedi.Topaca, yakalanan 347 dilenciden 81'inin Suriye, 50'sinin Irak uyruklu, 216'sÄ±nÄ±n ise Türk vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu aktardÄ±.YabancÄ± uyruklu dilencilerden bazÄ±larÄ±nÄ± tedbir amaçlÄ± olarak Adana Düziçi KampÄ±'na gönderdikleri bilgisini veren Topaca, "AyrÄ±ca umuma açÄ±k eÄŸlence mekanlarÄ±nda da hijyen kontrolü yapÄ±yoruz. Bu kapsamda 15 eÄŸlence mekanÄ±na çeÅŸitli suçlardan adli ve idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.