Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/05/2017 08:56

Edirne'de HÄ±drellez coÅŸkusu

Edirne haberleri

BaharÄ±n habercisi olarak nitelendirilen HÄ±drellez (Kakava) ÅŸenlikleri Edirne'de bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸkuyla kutlandÄ±

Tarihi KÄ±rkpÄ±nar GüreÅŸlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sarayiçindeki Tunca Nehri kÄ±yÄ±sÄ±, saat 04.30’ten itibaren festival alanÄ±na döndü. Åžehre tur ÅŸirketleriyle gelen binlerce kiÅŸi, Tunca Nehri kenarÄ±nda baharÄ±n geliÅŸi olan HÄ±drellez’i kutladÄ±. Nehir kenarÄ±na gelenler Romanlarla birlikte davul- zurna eÅŸliÄŸinde göbek atarak gönüllerince eÄŸlendi.

Ä°stanbul'dan ilk kez kakava ÅŸenliklerini izlemek için geldiÄŸini söyleyen Aynur YÄ±lmaz, ''AkÅŸam ateÅŸ yakÄ±ldÄ±, üzerinden atladÄ±k. Sonra Romanlar’la birlikte göbek attÄ±k. SabahÄ±n erken saatlerinde buraya geldik. KaÄŸÄ±tlara dileklerimizi yazarak nehre attÄ±k. Çok keyifliydi'' dedi.

Evlilik çaÄŸÄ±nda gelen Roman genç kÄ±zlar nehir kenarÄ±na üzerlerine giydikleri renkli kÄ±yafetlerle oynayarak baharÄ±n geliÅŸini kutladÄ±. Tunca Nehri kenarÄ±ndaki etkinliklere katÄ±lanlar ise getirdikleri kaÄŸÄ±tlara dileklerini yazÄ±p nehre attÄ±, bereket ve baharÄ±n geliÅŸinin müjdecisi olan aÄŸaçlardan yeÅŸil dallar koparÄ±p evlerinin kapÄ±larÄ±na asÄ±ldÄ±. BazÄ±larÄ± da dilek kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ± da kurdele ile dilek aÄŸacÄ±na baÄŸladÄ±.

Edirne Belediyesi görevlileri de Tunca Nehri’ne üzerinde ’barÄ±ÅŸ, dostluk, bereket’ yazÄ±lÄ± çiçek bÄ±raktÄ±. Åženlikler güneÅŸin doÄŸduÄŸu saate kadar davul zurna eÅŸliÄŸindeki eÄŸlenceyle sürdü.

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