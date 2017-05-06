Marmara aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kaza gemi ve feribot Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±

Marmara Denizi aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen kazada gemiyle feribot Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza nedeniyle feribot ve iÃ§indeki araÃ§larda hasar oluÅŸtu

BandÄ±rma’dan TekirdaÄŸ’a gitmek üzere yola çÄ±kan ve içerisinde tÄ±r ve kamyonlarÄ± taÅŸÄ±yan feribot, Marmara denizi açÄ±klarÄ±nda Alman bandÄ±ralÄ± yük gemisiyle çarpÄ±ÅŸtÄ±. Ölen ve yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± kazada feribotta ve bazÄ± tÄ±r ve kamyonlarda hasar meydana geldi.

Dün gece saat 11,30 sÄ±ralarÄ±nda BandÄ±rma LimanÄ±ndan TekirdaÄŸ LimanÄ±na gitmek üzere hareket eden bir taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar kooperatifine ait 25 civarÄ±nda tÄ±r ve kamyon taÅŸÄ±yan feribot, gece yarÄ±sÄ± Marmara Denizi açÄ±klarÄ±nda Alman bandÄ±ralÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen yük gemisiyle çarpÄ±ÅŸtÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle feribotun ön kÄ±smÄ±nda ve taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± araçlarÄ±n bazÄ±larÄ±nda hasar oluÅŸtu. Ölü ve yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±n ardÄ±ndan Sabah saat 05.00’te TekirdaÄŸ LimanÄ±na yanaÅŸan feribotta ile tÄ±r ve kamyonlarda hasar tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.Marmara Denizinde meydana gelen gemi kazasÄ±yla ilgili baÅŸlatÄ±lan hasar tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve soruÅŸturma sürdürülüyor.